Českou vědu čeká jedna z největších změn za poslední roky. Promění se nejen způsob jejího řízení, ale také to, kdo bude rozhodovat o státních miliardách určených na výzkum. Klíčovým orgánem se nově stane resort průmyslu a obchodu. Právě pod něj by se měla přesunout Technologická agentura (TAČR), která rozděluje už dnes část státní podpory. A s ní i výzkumné programy jiných resortů. Vyplývá to z resortního materiálu, který mají HN k dispozici.
Celkově tak rozpočet ministerstva, které řídí místopředseda ANO Karel Havlíček, nabobtná o osm miliard korun a do budoucna bude mít vliv také na kontrolu nad financováním zhruba 170 výzkumných organizací. Ve vědeckém světě tato změna vyvolává značné obavy.
Co se dočtete dál
- Jak jsou plány s Technologickou agenturou.
- Jak se změní financování vědy a výzkumu.
- Jak to vidí výzkumníci.