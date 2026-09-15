Českou vědu čeká jedna z největších změn za poslední roky. Promění se nejen způsob jejího řízení, ale také to, kdo bude rozhodovat o státních miliardách určených na výzkum. Klíčovým orgánem se nově stane resort průmyslu a obchodu. Právě pod něj by se měla přesunout Technologická agentura (TAČR), která rozděluje už dnes část státní podpory. A s ní i výzkumné programy jiných resortů. Vyplývá to z resortního materiálu, který mají HN k dispozici. 

Celkově tak rozpočet ministerstva, které řídí místopředseda ANO Karel Havlíček, nabobtná o osm miliard korun a do budoucna bude mít vliv také na kontrolu nad financováním zhruba 170 výzkumných organizací. Ve vědeckém světě tato změna vyvolává značné obavy.

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Co se dočtete dál

  • Jak jsou plány s Technologickou agenturou.
  • Jak se změní financování vědy a výzkumu.
  • Jak to vidí výzkumníci.

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