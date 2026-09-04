Pražská společnost Apigenex má laboratoře pro organickou syntézu a vyvíjí nové molekuly, z nichž jednou mohou vzniknout léčiva. Výsledky její práce se dostaly i do prestižního odborného časopisu Nature. Přesto už zhruba dva a půl roku vede s finančním úřadem spor, zda její projekty skutečně naplňují znaky výzkumu a vývoje.

„Zpochybňují úplně všechno. Od názvu projektu přes jeho obsah, etapy, kontrolu a hodnocení až po novost a technickou nejistotu,“ popisuje šéf společnosti Ladislav Drož.

Apigenex přitom není jediný. Podobné zkušenosti popisují i další technologické a průmyslové firmy. Jejich výhrady se během léta dostaly až k ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO. Na klíčové schůzce se s ní sešli zástupci šesti společností. Hospodářské noviny znají její obsah i závěry.

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