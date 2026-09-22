Každý rok přijde o možnost zjednodušeného danění paušálem kvůli porušení pravidel několik tisíc živnostníků. Stačí přibrat například k živnosti klasické zaměstnání nebo mít vyšší příjem z pronájmu nemovitosti. Řadu z nich pak překvapí sdělení z finančního úřadu o odebrání paušálního režimu. Jak je provinění závažné a co v takové situaci dělat? HN přináší návod.

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Co se dočtete dál

  • Co dělat, když vám finanční úřad zruší paušální režim?
  • Co může živnostníka připravit o paušální daň?
  • Proč nemusí být nedobrovolný návrat k přiznání finanční pohromou?

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