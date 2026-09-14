Desítky tisíc lidí, kteří dnes vykazují znaky nelegálního zaměstnávání, se s účinností nového zákona stanou zcela legálními pracovníky, aniž by sami cokoliv změnili na svém vztahu s firmou, pro kterou pracují. Stát už je za tzv. švarcsystém nebude moci nijak postihnout. Uvádí to studie výzkumné organizace PAQ Research, podle níž počet nelegálních případů klesne na pouhé zlomky procent.
Co se dočtete dál
- Proč klesne počet prokazatelných švarcsystémů.
- Co umožní jeho legalizaci.
- Jak je to s evropskými pravidly.