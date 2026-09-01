Chystaná úprava platformové práce a redefinice závislé práce nemá zakázat práci na živnostenský list ani automaticky převádět externisty do pracovního poměru. Jejím skutečným smyslem je přesněji určit, kde končí samostatné podnikání a kde naopak začíná závislá práce, a především vnést do této hranice více právní jistoty.

Normu v pondělí schválila vláda. Do české legislativy přenáší směrnici EU a členské státy ji mají uvést do praxe nejpozději letos do 2. prosince. Některé země ale na zavádění této zbytečné byrokracie nijak nespěchají. Česká vláda se snaží termín splnit a slibuje minimalistickou transpozici pravidel, která fungování Evropy nic nového kromě nových výkazů a razítek nepřinášejí.

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Co se dočtete dál

  • Kdy se práce OSVČ podle nové úpravy považuje za závislou práci?
  • Jaké tři základní znaky budou určovat závislou práci?
  • Jaká pravidla budou platit pro platformovou práci?

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