Chystaná úprava platformové práce a redefinice závislé práce nemá zakázat práci na živnostenský list ani automaticky převádět externisty do pracovního poměru. Jejím skutečným smyslem je přesněji určit, kde končí samostatné podnikání a kde naopak začíná závislá práce, a především vnést do této hranice více právní jistoty.
Normu v pondělí schválila vláda. Do české legislativy přenáší směrnici EU a členské státy ji mají uvést do praxe nejpozději letos do 2. prosince. Některé země ale na zavádění této zbytečné byrokracie nijak nespěchají. Česká vláda se snaží termín splnit a slibuje minimalistickou transpozici pravidel, která fungování Evropy nic nového kromě nových výkazů a razítek nepřinášejí.
Co se dočtete dál
- Kdy se práce OSVČ podle nové úpravy považuje za závislou práci?
- Jaké tři základní znaky budou určovat závislou práci?
- Jaká pravidla budou platit pro platformovou práci?