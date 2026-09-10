V době, kdy zaměstnavatelé, firmy a podnikatelé upozorňují na již neudržitelný nárůst regulace, byrokracie, nových povinností a s nimi spojených nákladů a varují před ztrátou konkurenceschopnosti nejen některých výrobků a služeb, ale i celých sektorů, přichází návrh na novou evropskou směrnici. Tentokrát jde o zajištění psychosociální pohody našich zaměstnanců.
Pro úplnost je potřeba zmínit, že zaměstnavatelé jsou mezi prvními, kdo si přejí zaměstnance, kteří nejenže netrpí depresemi, úzkostmi nebo jinými psychickými problémy, ale jsou také psychosociálně stabilní a odolní. O tom žádná. Otázkou je, kde začíná a kde končí (nebo nikdy nekončí?) role zaměstnavatelů. Podívejme se tedy na doporučení komise týkající se psychosociálních rizik, stresu a duševního zdraví na pracovišti.
O čem tedy má nová evropská směrnice být a proč ji vůbec potřebujeme?
Co se dočtete dál
- Proč EU navrhuje směrnici o psychosociálním zdraví na pracovišti.
- Jaká konkrétní rizika má směrnice zahrnovat.
- Jaké povinnosti a opatření budou zaměstnavatelé muset zavádět.