Plzeňský kraj nabízí obrovskou průmyslovou tradici, vyspělé služby, ale i tradiční řemeslnou výrobu, například v oblasti textilnictví nebo šperkařství, spojenou zejména s podhorskými a horskými oblastmi. Tyto charakteristiky se projevily i při finále 21. ročníku soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku Plzeňského kraje. Nejlepším živnostníkem roku v Plzeňském kraji se v konkurenci 10 finalistů na základě rozhodnutí odborné poroty stala Veronika Pešková z Kaznějova, která vyrábí přírodní kosmetiku pro atopiky. „Porota ocenila unikátnost i obecnou prospěšnost odvětví této podnikatelky. Není vůbec obvyklé, že se atopický ekzém, který trápí stále více Čechů, řeší ne pomocí léků, ale přírodní kosmetikou, kterou ona sama vyvíjí i vyrábí. Zaujal nás také potenciál dalšího rozvoje i její osobní příběh,“ shrnul Jiří Šobr z MONETA Bank.
Plzeňský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo SOLODOOR a.s.
2. místo PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.
3. místo MATEX PM, s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Veronika Pešková
2. místo Jan Papež
3. místo Denisa Huňatá
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Jan Papež
Titul Firma roku 2026 Plzeňského kraje získala česká společnost SOLODOOR a.s., která v Sušici vyrábí dřevěné interiérové dveře. „Tato firma úspěšně působí v hospodářsky i sociálně ohroženém regionu, kde se fungování takto velké a dobře fungující firmy cení dvojnásob. Navíc její výrobky jsou známy špičkovou kvalitou a navazuje na dlouholetou tradici dřevovýroby,“ vysvětlil Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
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Druhým nejúspěšnějším živnostníkem kraje byl Jan Papež z Klatov, který navrhuje, tvoří a pečuje o přírodní zahrady. Kromě druhého místa v soutěži Živnostník roku se stal i vítězem doprovodné kategorie Srdcař. Ten patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Profily vítězů
Zájem o naše výrobky se každý rok zdvojnásobuje
Veronika Pešková
MONETA Živnostník roku 2026 Plzeňského kraje
Původní profesí je zdravotní sestra, působila v nemocnici. Své první výrobky pro atopiky bez syntetických látek uvedla na trh před 4 lety, její původní motiv byl ryze osobní. „Jako maminka syna s atopickým ekzémem, který se projevil nejprve u mě, jsem měla potřebu nám pomoci. Postupně jsem začala studovat problematiku ekzému a z pohledu zdravotníka jsem tak k němu přistupovala. Na základě vlastních příznaků a potíží jsem vyvinula jednotlivé druhy mastí a krémů, které se zaměřují na jednotlivé fáze ekzému,“ shrnula začátky svého byznysu Veronika Pešková.
Názory
Oblíbené modely Volkswagen na výhodný operativní leasing
Volkswagen rozšiřuje akční nabídku operativního leasingu na další modely. Stále oblíbenější operativní leasing mohou zákazníci využít za mimořádně výhodných podmínek nejen pro modely Golf, Tiguan a Passat, ale nově také při pořízení modelů T-Roc, Tayron a Golf Variant.
Reagujeme na rostoucí popularitu bezstarostné mobility s přehlednými náklady, kterou poskytuje značkový operativní leasing, a rozšiřujeme paletu modelů s atraktivní výbavou, za jejichž volant lze nyní usednout za mimořádně výhodných podmínek. Z modelů Golf, Tiguan, Passat a nově také T-Roc, Tayron a Golf Variant si vybere opravdu každý.
Značkový operativní leasing poskytuje zákazníkům řadu výhod, mezi něž patří nulová počáteční akontace a fixní měsíční splátka, jejíž součástí je i povinné ručení a havarijní pojištění nebo záruční a pozáruční servis či asistenční služby. Zákazníkům navíc odpadají veškeré starosti s administrativou a nad rámec měsíční splátky hradí pouze běžné provozní náklady, například na doplňování paliva nebo mytí vozu. Výhodou je také možnost změny parametrů v průběhu platnosti leasingové smlouvy podle potřeb zákazníka. Více informací najdete na webu www.volkswagen.cz
Jakub Šebesta
Brand Manager Volkswagen, Porsche ČR
Trpělivě testovala mastičky a přitom nasávala další a další teoretické i praktické vědomosti. To, co začalo jako snaha pomoci sobě a synovi, se postupně změnilo v podnikání. Dnes má 4 zaměstnance a 3 externí spolupracovníky a její sortiment, který vyrábí bez syntetických látek, zahrnuje nejen masti, ale i mýdla, krémy nebo balzámy. Systematicky se věnuje i edukaci a pomoci lidem pochopit různé fáze ekzému zejména proto, aby byli lidé schopni svoji pokožku efektivně ošetřovat. Zákazníky má z celého Česka i ze Slovenska. „Zájem o naše výrobky se každým rokem zdvojnásobuje, takže se už nevejdeme do současných prostor a chystáme se přesunout do většího,“ říká šťastná vítězka soutěže Živnostník roku 2026 Plzeňského kraje Veronika Pešková. Do soutěže ji nominovala kamarádka a sama dnes říká: „Nejvíce mě na mojí práci těší to, když se nám vrací zákazníci, jsou spokojení a naše produkty jim pomáhají v péči o ekzém.“ Více o jejích produktech na www.protozejsi.cz
Chceme posílit automatizaci a robotizaci naší produkce
Jiří Texler
výrobní ředitel SOLODOOR a.s., Volkswagen Firma roku 2026 Plzeňského kraje
Tato česká společnost svou výrobou dřevěných interiérových dveří v Sušici navazuje na obrovskou tradici zdejší dřevařské výroby. SOLODOOR vyrábí interiérové dveře a zárubně již od roku 1997. Firma začínala jako dodavatel pro hobby markety a stavebniny. Dnes je jedním z nejvýznamnějších českých výrobců. „Chceme dále růst. Do budoucna proto například plánujeme automatizovat a robotizovat náš sklad materiálu a sklad hotových výrobků,“ nastiňuje jednu z vizí své společnosti po jejím vítězství výrobní ředitel Jiří Texler.
Informace
Vítězové soutěží se mohou těšit i na ceny od partnerů
Vítězové soutěží Firma roku a Živnostník roku 2026 získávají kromě jiného i zajímavé finanční a věcné ceny, které poskytují titulární partneři soutěží.
MONETA Bank ve spolupráci s VISA věnuje krajskému Živnostníkovi roku 30 000 Kč, stejně získá i Srdcař roku. Celostátní vítěz si odnese odměnu 150 000 Kč, druhý 100 000 Kč a třetí získá 60 000 Kč. Celkově tak partneři letos podpoří drobné podnikatele částkou 2 000 000 Kč.
Volkswagen poskytne krajské Firmě roku voucher na zapůjčení automobilu na 1 měsíc a 2. a 3. místo získá zápůjčku vozu na týden. Vítěz celostátního finále získá zápůjčku vozu z širokého portfolia značky Volkswagen na půl roku. Zápůjčku pro vítěze zajistí na míru lokální autorizovaný prodejce značky Volkswagen.
Gabriela Tomanová
Communa, ředitelka soutěží
Svým zákazníkům poskytují také doprovodné služby, od odborného poradenství přes zaměření, návrh řešení, výrobu až po profesionální montáž a následný servis. Firma, která má nyní cca 180 zaměstnanců, investovala stovky milionů korun do moderních technologií a robotizovaných linek, které zvýšily kapacitu výroby, zlepšily kvalitu a snížily zmetkovost. V době, kdy řada firem šetřila, oni investovali. Co se týká náboru pracovníků, velkou konkurencí je pro ně blízké Německo. Snaží se tedy systematicky budovat a posilovat vlastní českou značku a motivovat zaměstnance, a to i prostřednictvím co nejlepší informovanosti. „Děláme například tzv. náměstíčko. Svoláme všechny dělníky z výroby a přeneseme jim informace, co je nového, jaké byly výsledky a co můžou čekat v budoucím období,“ popisuje Jiří Texler. Součástí stejné vlastnické skupiny jako SOLODOOR je také společnost NEXT, výrobce bezpečnostních dveří. Prodejní síť zahrnuje franšízovou síť, vlastní showroomy, stavebniny, hobby markety i e-shop.
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