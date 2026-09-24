V Pardubickém kraji hostila finále 21. ročníku těchto podnikatelských soutěží historická budova Muzea Chrudim. Mezi dvacítkou finalistů obou soutěží bychom ale nenašli jen řemeslníky v tradičních oborech, ale i poskytovatele vzdělávacích, datových i zdravotnických služeb, organizátory aktivit pro místní komunity i špičkové průmyslové výrobce a technické inovátory. Všechny spojuje to, že je jejich podnikání baví, není to pro ně jen zdroj obživy, ale i důležitá náplň života.
Pardubický kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo VITAPUR spol. s r. o.
2. místo IMS-Drašnar s. r. o.
3. místo FOREA s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Alice Pohanka
2. místo Barbora Brůnová
3. místo Lucie Maixnerová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Lada Vančišinová
Titul Firma roku za rok 2026 získala společnost VITAPUR spol. s r. o. z Litomyšle, specializující se na vývoj a výrobu zdravotnických prostředků k prevenci proleženin. „Vítězná firma spolupracuje s vysokými i středními školami, disponuje vlastním vývojem, navíc v oblasti, jejíž důležitost se bude ještě zvyšovat. Vidím tam potenciál dalšího výrazného rozvoje a také to, že do toho dávají celé srdce,“ okomentoval výsledky Dušan Klimek z Volkswagenu.
Živnostníkem roku se na základě rozhodnutí odborné poroty stala Alice Pohanka, která provozuje studijní centra. „U vítězky rozhodlo to, že je za ní vidět velký pokrok, jak dále rozvijí své podnikání i mimo mateřský region. Jinak ženy mezi finalisty Živnostníka roku v Pardubickém kraji letos výrazně dominovaly,“ shrnula Jiřina Váňová z MONETA Bank. Ocenění v doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař za Pardubický kraj získala Lada Vančišinová, která v Miřeticích provozuje komunitní centrum kurzů, akcí a setkávání malých i velkých. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
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Profily vítězů
Bojujeme proti proleženinám, je to zbytečné poranění
Martin Veselík
jednatel a spolumajitel VITAPUR spol. s r. o., Volkswagen Firma roku 2026 Pardubického kraje
Tato společnost z Litomyšle vyvíjí a vyrábí zdravotnické prostředky a řešení pro prevenci vzniku proleženin. Do jejich podnikání se výrazně promítá trend stárnutí české populace. „Snažíme se v Česku a ve světě odstranit proleženiny. Jsou to vlastně úplně zbytečná zranění, která jsou ale velmi bolestivá a smrtelně nebezpečná a my je dokážeme prostřednictvím dobré péče eliminovat,“ říká Martin Veselík. Působí na trhu již od roku 1990, kdy začínali s manželkou na mateřské dovolené s jedním šicím strojem. Z původní živnosti vybudovali firmu se zákazníky po celé zemi, jejíž sortiment zahrnuje matrace, lůžkoviny, sedáky, polohovací polštáře i pomůcky pro vozíčkáře. Tyto produkty pomáhají zvyšovat komfort pacientů, předcházet zdravotním komplikacím a současně usnadňují každodenní práci zdravotnického personálu a pečujících osob. Ve spolupráci s VUT vyvíjejí i tzv. inteligentní matraci, která dokáže pečovatele na dálku informovat, v jakém komfortu se nachází člověk na lůžku a zda již třeba není potřeba zasáhnout – ať již prostřednictvím mobilní aplikace, nebo výstražného semaforu na monitoru. „Tu lidskou ruku, když se staráte o svého tatínka, babičku, maminku, prostě ji nenahradí nikdo,“ zdůrazňuje ale Martin Veselík. Mezi jejich zákazníky patří nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory, rehabilitační zařízení i poskytovatelé domácí péče. Jejich obchodními zástupci jsou školené zdravotní sestry, které ročně uskuteční dohromady cca 4 000 návštěv. Firma funguje i jako chráněná dílna a sociální podnik.
Pomáháme dětem i dospělým se vzděláním
Alice Pohanka
MONETA Živnostník roku 2026 Pardubického kraje
Ve třech krajích provozuje moderní studijní centra pro děti, studenty i dospělé. Tato centra připravují žáky na přijímací zkoušky, maturitu i průběžné zvládání školní výuky. Pomáhá také vysokoškolským studentům se zkouškami, ale i dospělým, kteří si chtějí doplnit vzdělání nebo získat nové znalosti pro výkon svého povolání, včetně výučních listů. „Když jsem před deseti lety zakládala své první studijní centrum, měla jsem jediný cíl – vytvořit místo, kterému budou rodiče důvěřovat a kde budou děti i dospělí dostávat opravdu kvalitní vzdělávání. Velkou radost mně dělají i okamžiky, kdy se bývalí studenti po letech vracejí jako naši lektoři,“ vypočítává Alice Pohanka. Pochází z podnikatelské rodiny, což jí do začátku dávalo určitou výhodu, podnikali babička s dědečkem, maminka s tatínkem, bratr i teta. Celkově pozoruje, že – alespoň v těch 3 krajích, kde působí – rostou obavy rodičů z přijímacích zkoušek na školy, což zvyšuje zájem o její služby. „A pokud mohu radit dalším podnikatelům, tak důležité je nebát se a nevzdávat se, nenechat se odradit problémy,“ zdůrazňuje podnikatelka, která své vítězství ještě musí dle svých slov vstřebat. Dnes jejich zhruba 50 lektorů centra pomáhá dětem i dospělým v pobočkách v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a Ostravě. Celkově již pomohli zhruba 2 500 studentům. Píše také příručky pro rodiče, vzdělávací manuály a nové metodiky ke kurzům. Více informací o její činnosti najdete na www.apoint.cz
Názory
Malí a střední podnikatelé jsou motorem české ekonomiky
Podnikatelé významně přispívají k prosperitě Česka. Prostřednictvím svých daní přispívají k fungování státu. A motor české ekonomiky tvoří živnostníci a malé i střední firmy, tedy subjekty bez velkého byrokratického aparátu. O to důležitější je tyto podnikatele motivovat, právě motivace je zásadní v tom, aby se dále rozvíjeli, z malých firem se stávaly střední a ze středních velké. Jsme rádi, že můžeme být dlouhodobým partnerem soutěže Firma roku. Účastí v soutěži podnikatelé dokáží zpropagovat to, co dělají. I my jako značka Volkswagen se snažíme české podnikatele všemožně podpořit, protože kdo je mobilní, ten vítězí. Právě podnikatelé a menší firmy jsou typickým zákazníkem Volkswagenu, a to i díky výhodným možnostem financování. Roste například obliba operativního leasingu. Nabízíme široké portfolio produktů, od malých aut do měst, přes oblíbené SUV až po praktické a spolehlivé dodávky. Výrazně roste obliba i našich ID. elektrických vozů. Už dávno neplatí, že mají malý dojezd, navíc s ohledem na jednodušší konstrukci kladou výrazně menší nároky na servis, o úsporách za provoz s ohledem na ceny PHM snad ani není třeba hovořit.
Dušan Klimek,
Corporate Sales & E-mobility Manager, Porsche Česká republika
Proč být součástí soutěží Firma roku a Živnostník roku
Už samotná účast v soutěži přináší firmám výraznou publicitu, cennou zkušenost s prezentací vlastního podnikatelského příběhu i jedinečnou příležitost navázat nové společenské a obchodní kontakty. Letos se nám sešel mimořádně pestrý soubor živnostníků a společností, od tradičních firem s kořeny v 19. století až po mladé technologické projekty, od řemeslných a potravinářských podniků po společnosti působící ve zdravotnictví či kosmickém průmyslu. Některé se soustředí na český trh, jiné dodávají své unikátní výrobky a služby do desítek zemí světa. Vítězové se pak mohou těšit na zajímavé věcné i finanční ceny.
Gabriela Tomanová, Communa, ředitelka soutěží
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