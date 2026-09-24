Maraton 14 krajských finále se rozběhl v Hradci Králové ve známé PETROF Gallery. Elegantní umělecké prostory perfektně sedly k pestrému složení finalistů, v němž se odrážely charakteristiky celého regionu. Ten je typický špičkovým průmyslem (nejen automobilovým), tradiční řemeslnou výrobou, ale i inovativními službami a prudce rostoucími firmami vyvážejícími zdravotnické prostředky do desítek zemí světa. Ve velké konkurenci odborná porota zvolila za vítězku soutěže MONETA Živnostník roku Elen Konečnou z Hronova, která se specializuje na velmi neobvyklý obor – fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. „Porota ocenila zejména to, s jakou vášní tato živnostnice pojímá svou profesi, je to pro ni mnohem více poslání, které ji opravdu naplňuje, než jen samotná obživa,“ okomentovala výsledek Jiřina Váňová z MONETA Bank.
Královéhradecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo Tiyo a.s.
2. místo ELLA-CS, s.r.o.
3. místo POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Elen Konečná
2. místo Tomáš Tylš
3. místo Martin Plůcha
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Gabriela Špachtová
V soutěži Volkswagen Firma roku zvítězila společnost Tiyo a.s. z Hořic, která vyvíjí a vyrábí speciální testovací zařízení pro letecký, kosmický a automobilový průmysl. „Jde o špičkovou českou dnes již globální technologickou firmu, která se svými výrobky a službami výrazně prosadila ve světě. Podniká v odvětví, kde nerozhodují jen peníze, ale zejména know-how,“ řekl Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Držitelem titulu Živnostník roku Srdcař se stala Gabriela Špachtová ze Šonova u Broumova, která se věnuje ruční textilní tvorbě, zejména z ovčí vlny. Tato doprovodná kategorie oceňuje podnikatele, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Profily vítězů
I zvířata by měla chodit na zdravotní STK
Elen Konečná
MONETA Živnostník roku 2026 Královéhradeckého kraje
Věnuje se fyzioterapii a rehabilitaci psů, koček a dalších malých zvířat, nedávno měla v péči i králíčka. „Staráme se o neurologické a ortopedické pacienty, ale třeba i psí sportovce, štěňátka, geriatrii. Je i dobré chodit na takzvaná STK, jak já říkám, že prostě přijdete na tu preventivní prohlídku, stejně jako lidé k lékaři nebo fyzioterapeutovi,“ vysvětluje Elen Konečná.
Rady
Firmy by neměly rozhodnutí o své budoucnosti odkládat
Finalisty těchto podnikatelských soutěží spojuje to, že jim nejde pouze o peníze nebo o zisk, ale snaží se zapojovat do komunity a rozvíjet i své okolí, potažmo celou společnost. Podnikání ale není sprint, je to maraton. Abyste byli dlouhodobě úspěšní, potřebujete vlastní vizi a plán rozvoje. Právě vize vám pomůže určit priority, oddělit podstatné od toho méně důležitého. Protože velký smysl má i to, když si řeknete, tyto výrobky nebo služby zkrátka nebudu dělat, soustředím se jen na něco a v tom chci být a budu nejlepší. U českých firem vidím velkou chuť jít do světa, ať již do zahraničí, nebo do dalších regionů, i to je důležité. A máme zde i fenomén rodinných firem, mnohdy zakládaných po revoluci na začátku 90. let, takže právě nyní řeší, kdo a jak bude pokračovat v podnikatelské štafetě, aby vše zůstalo v rodině. V tomto doporučuji začít řešit předání co nejdříve, dokud nejste pod časovým tlakem, v klidu si vše připravit, například rodinnou ústavou. Nechat své děti nebo další blízké ve firmě získat dostatek pracovních i životních zkušeností. Dobré a dlouhodobě udržitelné předání firmy totiž není záležitostí pár týdnů nebo měsíců, ale doslova let.
Václav Svoboda
partner právní a daňové kanceláře SVOKO
„Vítězství v této soutěži mně přijde neuvěřitelné, je to pro mě šok a příjemné překvapení. Myslím, že to budu ještě pár dní zpracovávat. Soutěž mně už teď přinesla rozšířené kontakty a příležitost překonat svou komfortní zónu,“ těší vítězství mladou podnikatelku. A hned odhaluje své další plány: „Chceme pomáhat zvířátkům zpátky na tlapky, ale je to i o prevenci, podobně jako u lidí. Toužím po tom, aby tato rehabilitační a fyzioterapeutická péče nebyla vnímána jen jako nadstandard, ale stala se běžnou součástí péče o zvířata.“ Původně vystudovala na univerzitě filologii, pak ale během covidu narazila právě na možnost fyzioterapie a rehabilitace a začala zjišťovat více informací a absolvovat různé kurzy. Péče o zvířata ji nakonec zcela pohltila. Živila se jako freelancer v marketingu a po večerech jezdila za klienty, pouze se svýma rukama a žíněnkou. Pak se pojila s několika kolegyněmi v oboru a nyní podnikají ve stejných prostorech, kde mají k dispozici hydroterapeutickou vanu i veterinární laser. Pracuje zejména po večerech a o víkendu, aby to nejvíce vyhovovalo majitelům. Snaží se vyslechnout příběh každého pacienta i klientů a být jim stále nablízku.
Naše výrobky budou 150 milionů kilometrů od Země
Petr Havlík
spolumajitel a spoluředitel Tiyo a.s., Volkswagen Firma roku 2026 Královéhradeckého kraje
Vyvíjí a vyrábí speciální testovací zařízení pro letecký, kosmický a automobilový průmysl. Důraz klade na kvalitu, a to jak výrobků a služeb, tak vlastních pracovníků. „Není vůbec jednoduché se k nám do firmy dostat, naše pracovníky vybíráme velmi pečlivě, více než polovina našich lidí jsou vysokoškoláci z podkrkonošského regionu,“ říká Petr Havlík, který vítězství v soutěži považuje za odměnu pro všechny zaměstnance. Účastí v ní o sobě chtěli dát vědět, protože pracují zejména v B2B oborech a často o svých vývojových projektech nemohou veřejně mluvit. Chtějí přitom nalákat i další odborníky.
Zaměřeno na kraj
PETROF Gallery propojuje výrobu pian se společenským životem
Naše rodina podniká v Hradci Králové už více než 200 let. Dobře proto vím, kolik práce, odvahy a odpovědnosti za každým podnikáním stojí. Chtěli jsme část toho, co se nám podařilo vybudovat ve světě, vrátit také městu a regionu. Ze staré tovární haly vznikla PETROF Gallery – místo, kde se propojuje výroba pian s kulturou, společenským životem i byznysem. Od začátku jsme chtěli, aby to nebyl jen showroom našich nástrojů, ale živý prostor, kam budou lidé chodit na koncerty, konference, setkání nebo další akce.
Podporujeme i projekt Piana do škol a dlouhodobě pracujeme s umělci. Velkou radost máme z nového interaktivního PETROF Musea v historické budově v centru Hradce Králové.
Zuzana Ceralová Petrofová
jednatelka a prezidentka společnosti PETROF
V současnosti pracují v rámci programu pod Evropskou kosmickou agenturou, výsledkem bude sonda měřící počasí ve vesmíru. Pro tento projekt vyvinuli „šuplík“ pro elektroniku, která vzniká na Akademii věd ČR. Pyšní jsou i na to, jak dokázali spolu s kolegy vrátit tuto společnost zpět do českých rukou. Firmu odkoupil její český management v roce 2022. Zaměstnává přibližně 150 lidí. Kromě toho, že Tiyo vyvíjí a vyrábí speciální díly a zařízení pro letecký a kosmický průmysl i automobilový průmysl, tak ve své akreditované laboratoři také zajišťuje testování baterií, elektroniky, komponentů vozidel a materiálů. „Z našich více než 250 zákazníků je to více než 20 zemí, pro které ty služby poskytujeme. Jsou to převážně evropské společnosti, evropské země, ale samozřejmě i řada jejich sesterských společností od Austrálie po Mexiko,“ vypočítává Petr Havlík. Tiyo nyní investuje do vývoje zařízení pro vývojové testování baterií. Plány rozvoje mají na dalších 200 let.
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