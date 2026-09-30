Když se útočí, má být útok nejen dobře načasovaný, ale i logisticky dobře připravený. Pokud nejsou splněny obě podmínky, ofenziva selhává. Platí to ve vojenství, platí to i v politice. Hezky je to vidět na nynějším pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě. Nejenže se položit vládu  samozřejmě nepodaří. Ale opozice si vlastní nešikovností ještě ublížila.

Nejdříve si nechala celou show ukrást vládou. Celý první den vystupovali – s výjimkou předsedy ODS Martina Kupky – jen ministryně a ministři. Jednání se tak proměnilo v jakousi variaci na sovětskou „Vystavku dostiženij narodnovo chozjajstva“ – expozici úspěchů Babišova kabinetu. Je jedno, že to byly zčásti fabulace a manipulace. Bez okamžité oponentury v přímém televizním přenosu vláda jen nabírala body. Opozice se dostala ke slovu až ve chvíli, kdy byli unaveni i političtí geekové a už bylo vlastně jedno, co říká.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak si opozice nechala ukrást show?
  • Co stranám současné opozice zoufale chybí?
  • Kam zmizel leadership? A kam alternativa k současnému vládnutí?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.