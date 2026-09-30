Když se útočí, má být útok nejen dobře načasovaný, ale i logisticky dobře připravený. Pokud nejsou splněny obě podmínky, ofenziva selhává. Platí to ve vojenství, platí to i v politice. Hezky je to vidět na nynějším pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě. Nejenže se položit vládu samozřejmě nepodaří. Ale opozice si vlastní nešikovností ještě ublížila.
Nejdříve si nechala celou show ukrást vládou. Celý první den vystupovali – s výjimkou předsedy ODS Martina Kupky – jen ministryně a ministři. Jednání se tak proměnilo v jakousi variaci na sovětskou „Vystavku dostiženij narodnovo chozjajstva“ – expozici úspěchů Babišova kabinetu. Je jedno, že to byly zčásti fabulace a manipulace. Bez okamžité oponentury v přímém televizním přenosu vláda jen nabírala body. Opozice se dostala ke slovu až ve chvíli, kdy byli unaveni i političtí geekové a už bylo vlastně jedno, co říká.
Co se dočtete dál
- Jak si opozice nechala ukrást show?
- Co stranám současné opozice zoufale chybí?
- Kam zmizel leadership? A kam alternativa k současnému vládnutí?