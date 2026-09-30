Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) se bude muset znovu zabývat spory Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s ekologickou organizací Děti Země o protihlukové stěny na dálnici D11, konkrétně v úseku Hradec Králové – Smiřice. Spor se vleče pátým rokem a teď se vrací na začátek. Minulý týden o tom rozhodl Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost ŘSD. Podle generálního ředitele Radka Mátla to může výrazně zpozdit další probíhající stavby, právníci ale takové obavy nesdílí.
ŘSD narazilo u soudu kvůli D11. Verdikt může podle Mátla zkomplikovat další dálniční stavby
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