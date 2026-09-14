Ministerstvo dopravy se chystá vybrat vítězného uchazeče, který bude stavět chybějící část dálnice D35 na pomezí Čech a Moravy. Pokud nebudou žádná odvolání a výsledek schválí vláda a sněmovna, chce stát s vítězem uzavřít smlouvu ještě letos v listopadu, aby se před koncem roku začalo pracovat.
Za poslední rok se termín dokončení spojky mezi Pardubickým a Olomouckým krajem dvakrát posunul. Ještě za předchozího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se počítalo s rokem 2029, v únoru už se operovalo s rokem 2030 a teď už má Ředitelství silnic a dálnic v oficiálních materiálech rok 2031.
Nejnižší cenu, přes 71 miliard, nabídlo konsorcium ViAlliance35 složené ze společností Cintra Global, Strabag Motorway, Budimex a Invesis. Polský Budimex se už přitom začal na stavbu chystat.
Co se dočtete dál
- Proč má Budimex důvod si v soutěži věřit.
- Co teď přesně u Hřebče chystá.
- A proč vlastně stát termín potichu odsouvá.