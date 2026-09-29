Když minulý týden předložila neohlášeně šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha návrh na propouštění desetiny ministerských zaměstnanců, vyvolalo to paniku. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) členové kabinetu vysvětlovali, že velká část zaměstnanců je vázána na evropské projekty a propustit se nemohou. Že je k takovému kroku třeba analýza, protože agenda je široká a někdo ji dělat musí. Bod vláda neschválila, ale to neznamená, že Tünde Bartha s Babišem ze svého plánu ustoupili.
V úterý přišel na všechna ministerstva dokument, který oznámené propouštění posvětil. A vyžaduje přesné počty současných zaměstnanců i stav k začátku nového roku.
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- Kde se mají snižovat stavy lidí.
- Jak na to reagují ministerstva.
- Co říkají další organizace, kterých se to také týká.