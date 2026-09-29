Čína cílevědomě posiluje svoji pozici v evropské dopravě a s ní spojených logistických službách. Zaměřuje se hlavně na Německo, kde její státní koncern China Ocean Shipping Company (Cosco) již například získal menšinový podíl v jednom z přístavních terminálů v Hamburku.
Týž investor má nyní zálusk na převzetí menší německé logistické firmy Zippel, hrající významnou úlohu v přepravě kontejnerů ze severomořských přístavů do důležitých průmyslových a obchodních center ve východním Německu. Tentokrát ale Cosco narazilo, neboť spolková vláda hodlá tento obchod zablokovat s odkazem na „závažné bezpečnostní obavy“.
Co se dočtete dál
- Co by Čína koupí německé firmy získala?
- Co již Cosco v Evropě vlastní?