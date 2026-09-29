Čína cílevědomě posiluje svoji pozici v evropské dopravě a s ní spojených logistických službách. Zaměřuje se hlavně na Německo, kde její státní koncern China Ocean Shipping Company (Cosco) již například získal menšinový podíl v jednom z přístavních terminálů v Hamburku.

Týž investor má nyní zálusk na převzetí menší německé logistické firmy Zippel, hrající významnou úlohu v přepravě kontejnerů ze severomořských přístavů do důležitých průmyslových a obchodních center ve východním Německu. Tentokrát ale Cosco narazilo, neboť spolková vláda hodlá tento obchod zablokovat s odkazem na „závažné bezpečnostní obavy“.

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Co se dočtete dál

  • Co by Čína koupí německé firmy získala?
  • Co již Cosco v Evropě vlastní?

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