V úterý proběhla první ze série věřitelských schůzí firem z kdysi ambiciózní franšízingové skupiny Twist. Věřitelé řešili osud strategicky významné společnosti Bubblify International, která provozuje sítě bister s bublinkovými čaji. Právě na ní už v únoru zaútočil insolvenčním návrhem pražský vymahač a hlavní oponent majitelů Twistu Petr Bujnoch. Schůze tak byla ve znamení souboje Bujnocha, který se schůze osobně zúčastnil s několika advokáty, se zástupci zadlužené firmy a jejími spojenci z řad některých věřitelů.
Co se dočtete dál
- Jak vypadala schůze věřitelů Bubblify.
- Kdo usedne ve věřitelském výboru.
- Jak se bude úpad firmy řešit.
- Jací věřitelé se proti sobě postavili.