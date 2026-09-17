Potvrzeno. Miliardář Tomáš Chrenek se zbavuje obchodů PetCenter. Přední tuzemská síť zverimexů dlouhodobě bojuje s výraznou ekonomickou ztrátou, její zaměstnanci si stěžují na neproplacené odměny a pro tuzemského miliardáře začala být nepříjemnou reputační skvrnou na jeho rozsáhlém podnikatelském impériu. To tvoří zejména Třinecké železárny a úspěšná zdravotnická skupina Agel.

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