Na maloobchodním trhu je na spadnutí zajímavý vlastnický pohyb. Ocelářský magnát a majitel zdravotnické skupiny Agel, jeden z nejbohatších tuzemských podnikatelů Tomáš Chrenek, se zbavuje jedné z největších domácích sítí zverimexů PetCenter. Koupil ji v roce 2019 od šestice osob kolem podnikatele Vladimíra Pelána a investora, někdejšího šéfa investic PPF Martina Štefunka. Projekt mu ale moc radosti nepřinesl.
Firma každoročně prodělává stovky milionů korun, jen za rok 2024 to byla ztráta 278 milionů při tržbách 800 milionů.
Co se dočtete dál
- Kdo zverimexy PetCenter kupuje.
- Kdo se angažuje v čele řetězce.
- Jaké spory případný prodej ovlivní.