Phrase (někdejší Memsource), Tescan, Meopta a v poslední řadě byla loňská technologická společnost Adastra. To jsou všechno nákupy za jednotky až desítky miliard korun, které v Česku v posledních letech udělala investiční skupina Carlyle, jeden z největších správců kapitálu na světě. V součtu šlo o 1,5 miliardy eur – žádný jiný globální fond v Česku neutratil v poslední dekádě víc.
Česko je navíc z pohledu Carlylu výjimečné, protože v prostoru střední a východní Evropy žádnou jinou investici neudělalo. „Asi není tajemstvím, že dostávám trošičku za uši, proč toho tolik máme v Čechách, a ne v Polsku, které je na papíře větší trh. I když si myslím, že pro to jsou férové důvody, protože to je komplexní trh,“ říká investiční ředitel pro Evropu a technologie Petr Rieger v podcastu Moucha na zdi, autorském projektu redaktorů Hospodářských novin. Právě jeho zásluhou si český trh vysloužil disproporčně větší pozornost. A možná ještě vyslouží.
Vaše pozice v Carlylu se oficiálně jmenuje principal. Co to vlastně znamená?
Co se dočtete dál
- Jak Carlyle investuje v Evropě.
- Co řídí Petr Rieger.
- Proč se zaměřuje na Česko.