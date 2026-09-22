Phrase (někdejší Memsource), Tescan, Meopta a v poslední řadě byla loňská technologická společnost Adastra. To jsou všechno nákupy za jednotky až desítky miliard korun, které v Česku v posledních letech udělala investiční skupina Carlyle, jeden z největších správců kapitálu na světě. V součtu šlo o 1,5 miliardy eur – žádný jiný globální fond v Česku neutratil v poslední dekádě víc.

Česko je navíc z pohledu Carlylu výjimečné, protože v prostoru střední a východní Evropy žádnou jinou investici neudělalo. „Asi není tajemstvím, že dostávám trošičku za uši, proč toho tolik máme v Čechách, a ne v Polsku, které je na papíře větší trh. I když si myslím, že pro to jsou férové důvody, protože to je komplexní trh,“ říká investiční ředitel pro Evropu a technologie Petr Rieger v podcastu Moucha na zdi, autorském projektu redaktorů Hospodářských novin. Právě jeho zásluhou si český trh vysloužil disproporčně větší pozornost. A možná ještě vyslouží.

Vaše pozice v Carlylu se oficiálně jmenuje principal. Co to vlastně znamená?

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Co se dočtete dál

  • Jak Carlyle investuje v Evropě.
  • Co řídí Petr Rieger.
  • Proč se zaměřuje na Česko.

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