V souvislosti se schvalováním státního rozpočtu v parlamentu se ve všech zemích rozproudí ostrá diskuse o jeho optimální velikosti a struktuře. Deficit státního rozpočtu je převážně interpretován jako zadlužování budoucích generací. Jde o velice rozšířenou a přesvědčivou tezi. Obecný požadavek vyrovnaného rozpočtu však má i své odpůrce v oblasti ekonomické teorie, ale zcela opačná je i hospodářská praxe všech ekonomicky vyspělých zemí.
Významný americký ekonom P. A. Samuelson (nositel Nobelovy ceny za ekonomii) říká, že deficit státního rozpočtu není možné obecně považovat za nežádoucí a vyrovnaný rozpočet či jeho přebytek za pozitivní. Podle Samuelsona jde o „staré a vytrvalé mýty“. Takové hodnocení podle něho plyne z mylného „usuzování z části na celek“. Jde o jednu ze tří základních chyb („léček v ekonomickém uvažování“). Také hospodářské dějiny potvrzují, že neexistuje přímý vztah mezi vznikem dluhu a úspěchy či úpadkem určité země.
Co se dočtete dál
- Jaký význam má veřejný dluh historicky?
- Jak deficit ovlivňuje dlouhodobý růst a příjmy státu?
- Co je „vnitřní skryté zadlužení“?