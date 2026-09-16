Česko mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun, navrhla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. To se ale nelíbilo opozici ani koaličním partnerům, a rozpočet proto ještě dozná kosmetických změn. Předseda Motoristů Petr Macinka ve čtvrtek ráno oznámil, že se koaliční politici dohodli na snížení schodku v řádu jednotek miliard korun. To znamená změnu v nízkých jednotkách procent, celkové kontury navrženého rozpočtu to ale výrazně nezmění.
Kde všude Schillerová oproti letošku navrhla přidat a kde ubrat?
Co se dočtete dál
- Komu Schillerová přidala proti letošnímu rozpočtu nejvíc a komu naopak nejvíc sebrala.
- Která ministerstva si oproti minulému roku polepší nejvýrazněji a která budou muset šetřit.
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