Česko mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun, navrhla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. To se ale nelíbilo opozici ani koaličním partnerům, a rozpočet proto ještě dozná kosmetických změn. Předseda Motoristů Petr Macinka ve čtvrtek ráno oznámil, že se koaliční politici dohodli na snížení schodku v řádu jednotek miliard korun. To znamená změnu v nízkých jednotkách procent, celkové kontury navrženého rozpočtu to ale výrazně nezmění.

Kde všude Schillerová oproti letošku navrhla přidat a kde ubrat?

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Co se dočtete dál

  • Komu Schillerová přidala proti letošnímu rozpočtu nejvíc a komu naopak nejvíc sebrala.
  • Která ministerstva si oproti minulému roku polepší nejvýrazněji a která budou muset šetřit.
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