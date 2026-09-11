Podle původních odhadů počítalo ministerstvo práce s nejmenší možnou valorizací důchodů na příští rok ve výši 300 korun. A i to bylo podle vládních politiků málo – avizovali, že chtějí dát víc. Po zářijovém zpřesnění propočtu se přitom ukazuje, že minimální zákonná valorizace vychází ještě níže než tři stovky. Kolik přesně k penzím nakonec vláda přihodí, se rozhodne v pondělí, zjistily HN.
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