Každoroční zpráva Národní rozpočtové rady o udržitelnosti veřejných financí rozhádala její autory s ministerstvem financí. Rada totiž mimo jiné uvádí, jak se bude zhoršovat situace ohledně zadlužení státu. A říká, že náraz do takzvané dluhové brzdy přijde o tři roky dříve, než se dosud předpokládalo. To se nelíbí ministerstvu financí, podle nějž rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.

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Co se dočtete dál

  • S čím přišla Národní rozpočtová rada.
  • Jaký je scénář dluhu veřejného sektoru.
  • Jak na to reaguje ministerstvo financí.