Každoroční zpráva Národní rozpočtové rady o udržitelnosti veřejných financí rozhádala její autory s ministerstvem financí. Rada totiž mimo jiné uvádí, jak se bude zhoršovat situace ohledně zadlužení státu. A říká, že náraz do takzvané dluhové brzdy přijde o tři roky dříve, než se dosud předpokládalo. To se nelíbí ministerstvu financí, podle nějž rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.
Co se dočtete dál
- S čím přišla Národní rozpočtová rada.
- Jaký je scénář dluhu veřejného sektoru.
- Jak na to reaguje ministerstvo financí.