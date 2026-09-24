V Česku se v posledních letech šíří fenomén takzvané moderní lichvy, kdy se poskytovatelé skrze nevýhodné podnikatelské úvěry dostávají snadno a nefér k nemovitostem dlužníků. Jak zjistily HN, ministerstvo financí nyní dokončilo novelu zákona, která by měla drobné podnikatele, nebo prostě jen „lidi s ičem“, proti těmto predátorským praktikám lépe chránit.

K podnikatelským úvěrům se dnes totiž uchylují i běžní spotřebitelé, kterým už banky a licencované úvěrové společnosti nepůjčí. Právě tyto úvěry ale dosud nepodléhají tak přísné regulaci jako ty spotřebitelské a dlužníci se tak často ocitají v pasti, která je může připravit o střechu nad hlavou. Podle odborné studie Moderní lichva se to v praxi stalo až desítkám tisíc lidí.

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