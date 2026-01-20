Fenomén takzvané moderní lichvy, která připravuje dlužníky o jejich nemovitosti, je prohlubující se problém celé země. Na skrytý dluhový byznys už HN opakovaně upozornily, stát ale k němu nyní dostává vůbec první ucelená data a také návrhy řešení. S důkladnou téměř dvousetstránkovou studií přichází Institut pro prevenci a řešení předlužení, tedy think-tank, který se už roky zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Pomocí studie chce přesvědčit zákonodárce, policii či Českou národní banku (ČNB), aby k systému novodobých lichvářů upřeli větší pozornost.
Co se dočtete dál
- S důkladnou studií, která zevrubně mapuje problematiku takzvané moderní lichvy, přichází Institut pro prevenci a řešení předlužení. Chce přesvědčit zákonodárce, policii či ČNB, aby věnovali problematice větší pozornost.
- Co to vlastně moderní lichva je?
- Kdo se jí živí a jako dopadá na dlužníky a společnost?
