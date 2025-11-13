Letos na jaře mohli takzvaní moderní lichváři, tedy poskytovatelé úvěrů, jejichž cílem nejsou úroky, ale získání nemovitostí zadlužených lidí za nízkou cenu, znejistět. Policie totiž poprvé uznala, že podobné praktiky jsou pro společnost závažný problém. A oznámila, že aby je dokázala účinněji stíhat, spolupracuje s právníky, kteří se podobnými případy zabývají, i s neziskovými organizacemi, jež obětem takového jednání pomáhají.
Výsledek se ale zatím podle expertů nedostavil a obvinění lichvářů nepřibývá. Zdrženlivá zůstává k problematice i Česká národní banka (ČNB), která má nad trhem s půjčkami dozor. Aktivní nechtějí být ani notáři, u kterých jsou často smlouvy sepisovány.
Co se dočtete dál
- Policie letos uznala, že moderní lichva, kdy úvěrové firmy míří na nemovitosti dlužníků, je velkým problémem Česka.
- Jaké jsou její výsledky?
- A jak na problém reaguje Česká národní banka?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.