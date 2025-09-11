Kvůli několika půjčkám od nebankovních společností, kterých se chtěla najednou zbavit, přistoupila loni paní Alena z malého severočeského města na mimořádně nevýhodný úvěr s prvky lichvy. Za zprostředkování půjčky ve výši 750 tisíc korun, za kterou ručila třípokojovým bytem, si společnost Fundraisy Consult nechala vyplatit 250 tisíc korun. Důležitou roli toho, kdo úvěr poskytl, hrál v transakci bývalý pardubický politik ANO Michal Drenko, který je stíhaný v kauze údajné korupce na pardubickém magistrátu. Když se mladá příslušnice bezpečnostních sborů zpozdila s jednou splátkou o týden, Drenkův advokát po ní chtěl ihned splacení celého úvěru i s vysokými úroky a penále. Dohromady přes 1,8 milionu.
Co se dočtete dál
- Žena ze severních Čech se dostala do rukou moderním lichvářům, kteří cílí na byty a domy zadlužených. Podařilo se jí však vyváznout.
- Kolik na ní chtěli nebankovní poskytovatelé úvěrů vydělat.
- A jak se jí povedlo úvěr ukončit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.