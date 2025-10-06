Letošní sněmovní volby provázelo několik mimořádných jevů, které ovlivnily výsledky více, než bývalo zvykem. Na prvním místě to byl výjimečný význam chudších regionů a lidí v nich žijících, kteří podpořili hnutí ANO. Praha tak byla letos se svojí podporou stran koalice Spolu ještě izolovanější než kdy jindy. Poprvé se také stalo, že vítězové minulých voleb získali více hlasů než před čtyřmi lety, a přesto prohráli.
Za pozornost stojí i ojedinělý úspěch žen a mladých lidí, skoro polovinu sněmovny budou tvořit nové tváře. A stejně tak historický neúspěch spojení komunistů se sociálními demokraty v hnutí Stačilo!.
Co se dočtete dál
- Co volby rozhodlo?
- A proč prohrály strany vládní koalice i přesto, že dostaly letos více hlasů než minule.
