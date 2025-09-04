V čele finanční skupiny International Personal Finance (IPF), která aktuálně v devíti zemích poskytuje spotřebitelům úvěry s vysokým úrokem, stojí Gerard Ryan už třináct let. Celou dobu se setkává s nálepkováním svého byznysu coby „lichvářského“, sám je ale přesvědčen, že klientům půjčkami pomáhá. „Všichni spotřebitelé by měli mít příležitost zlepšit své životy tím, že si půjčí, pokud chtějí. Financujeme klienty s nestabilním příjmem a podstupujeme tak podstatně vyšší riziko,“ vysvětluje Ryan.
Skupina IPF za covidu zažila třetinový propad globálních tržeb, který se stále snaží dohnat. V Česku má dceřinku Provident Financial, která je už tři roky po sobě ztrátová, navíc koncem loňského roku dostala od ČNB exemplární pokutu za to, že nedostatečně posuzovala schopnost dlužníků splácet. Nyní čelí další výzvě – Česko se chystá uzákonit strop na úroky ze spotřebitelských úvěrů. Z portfolia IPF jde o poslední evropskou zemi, kde strop ještě není zaveden.
Co se dočtete dál
- Jak se nebankovní finanční skupina vypořádává s přísnější regulací spotřebitelských úvěrů.
- Jakým způsobem si Provident prověřuje klienty.
- V čem jsou jiné spotřebitelské půjčky s vysokým úrokem v Mexiku či v Austrálii.
