Dlužníci začali ve velkém a úspěšně vymáhat zpět často přemrštěné úroky ze spotřebitelských úvěrů. Ukazuje to počet sporů u finančního arbitra, který se za poslední tři roky zdesetinásobil a letos dosáhne počtu 20 tisíc. Nebankovním úvěrovým společnostem se tak přestává vyplácet půjčovat každému, aniž by si řádně prověřily jeho schopnost splácet.
Na vracení úroků už si postavily byznys některé advokátní kanceláře, které se na sbírání dlužníků specializují a nechávají si pak velkou část z vrácené částky. Arbitr je zároveň počtem sporů přehlcen. Situaci by mohla vyřešit projednávaná novela zákona o spotřebitelském úvěru, která má začít platit od listopadu letošního roku.
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