Koncem dubna se definitivně zhroutil příběh úspěšného obchodníka s luxusními vozy, společnosti Auta Super a jejího majitele Petra Suchánka. V jejím sídle v pražské Hostivaři na jaře zasahovala policie, odvezla většinu vozů a klientům i úvěrujícím společnostem, kterým firma dluží buď auta, nebo peníze, začalo hodně nepříjemné období plné nejistoty.
Firma je již mimo provoz, nefungují její telefonní linky ani webové stránky. Od konce června také čelí insolvenčnímu návrhu. Její majitel Petr Suchánek se údajně zhroutil a nyní je podle žargonu soudu „nekontaktní“. Poškození klienti se počítají ve stovkách, celková škoda pak ve stovkách milionů.
O úpadku firmy soud sice ještě nerozhodl, ale její věřitelé už do řízení přihlásili pohledávky v desítkách milionů korun. Podle právních expertů, se kterými HN případ řešily, se teď dají očekávat složité a dlouhé právní spory.
Co se dočtete dál
- O co jde v kauze Auta Super.
- Jak fungoval obchodní model firmy.
- Kdo má jaké šance v právních sporech.
- V čem jsou spory specifické.
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