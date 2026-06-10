Domácí trh s auty z druhé ruky je letos nečekaně dynamický. Výrazně ho na jaře ovlivnila válka na Blízkém východě, která vyhnala ceny pohonných hmot nahoru, a poptávka v bazarech se začala proměňovat. Kromě toho, že v Česku stoupl hlad po ojetých elektroautech, čím dál větší zájem je o vůbec nejstarší vozy s vysokými nájezdy. 

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Co se dočtete dál

  • Proč poptávka roste.
  • O jaká auta je zájem.
  • Jak těžké je se k elektroautům dostat.
  • Jak to dlouho vydrží.
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