V českých autobazarech výrazně přibývá aut. A to jak z domácí nabídky, tak ze zahraničí. Potvrzují to statistiky, jen v loňském prosinci se dovoz vozů meziročně zvedl bezmála o 20 procent. „Nabídka ojetých vozidel převyšuje poptávku, zákazník má tak určitě velkou možnost výběru, a to včetně rozhodnutí pro konkrétního prodejce,“ uvádí marketingový ředitel Auto ESA Filip Kučera. Na bazarový trh navíc v následujících měsících dorazí i automobily z levných, ale krátkodobých operativních leasingů, které automobilky rozjely v roce 2024. Jak se převis nabídky nad poptávkou a vysoká konkurence odrazí v ceně bazarových vozů?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou nyní ceny a nabídka v autobazarech.
- O které vozy je největší zájem.
- Jak se bude cena dál vyvíjet a jaké faktory do ní promluví.
