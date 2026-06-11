Suchá statistika Svazu dovozců automobilů hlásí, že od ledna do dubna letošního roku přibylo do registru 4260 čistých elektromobilů z druhé ruky. Jejich podíl mezi všemi typy pohonu vzrostl na 8,16 procenta, ještě loni to bylo o tři procenta méně. Typická elektrická ojetina byla Tesla s 1092 registracemi, následovaná Volkswagenem (879) a Škodou (497). „Od počátku války s Íránem pozorujeme výrazný nárůst prodejů ojetých elektromobilů. Trend je jednoznačný, nárůst obrovský, ať už na celém sekundárním trhu, nebo u nás v AAA Auto,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.
V reálných číslech to znamená, že se prodeje bateriových aut v české divizi AAA Auto za první čtyři měsíce meziročně více než zdvojnásobily z 391 na 912 vozů, tedy o 133 procent. „Troufáme si predikovat další růst. Během tří let se čistě elektrická auta mohou dostat až k desetiprocentnímu podílu na trhu, zatímco hybridy se budou držet kolem osmi procent,“ odhaduje Vaněček. O důvodech má jasno: Mnozí zákazníci se rozhodli ukončit jednou provždy stres spojený se sledováním cen u čerpacích stanic a přišli si do „Áček“ pro svůj první elektromobil. „Podle takzvaných konverzí vidíme, že více než polovina z nich se už dříve na našich stránkách o bateriová auta zajímala, až nyní však pro ně nastal ten správný čas.“
Podobně jako kamenný autobazar AAA Auto vidí situaci na sekundárním trhu i online platforma Carvago. Ta nadprůměrný zájem o elektromobily eviduje dlouhodobě, už předloni mělo čistě elektrický pohon každé desáté auto, které si zákazníci jejím prostřednictvím koupili. Uplynulé týdny však podle mluvčího Carvaga Jiřího Červenky přinesly bezprecedentní akceleraci. „Hlavním spouštěčem této změny byla eskalace geopolitické situace na Blízkém východě a s ní spojené skokové zdražení pohonných hmot na čerpacích stanicích. To zjevně zlomilo psychologickou bariéru u velké části dřívějších elektroskeptiků,“ míní.
Zatímco za celý rok 2024 měl čistě elektrický pohon zhruba každý desátý vůz prodaný na Carvagu, v roce 2025 už tento podíl celkově vzrostl na 16,4 procenta. Letošní rok začal na úrovni kolem 18 procent, v březnu ale poptávka podle Červenky doslova explodovala: Ve dvanáctém týdnu roku podíl elektrických aut na celkových objednávkách vyskočil na 22,7 a na konci března dosáhl hodnoty 26,4 procenta. Jde přitom o souhrnný údaj za všech devět zemí, kde Carvago působí. Česko je navíc tahounem poptávky, ve vrcholném období třináctého týdne letošního roku překročil počet objednávek bateriových aut od českých zákazníků magickou hranici 30 procent.
Mohlo by se zdát, že náhlé probuzení náklonnosti Čechů k elektroautům souvisí jen s momentální situací na trhu fosilních paliv. Petr Knap, senior advisor v poradenské firmě Ernst & Young, si to ale nemyslí. „Osobně předpokládám, že růst bude dále pokračovat. Dočasné povzbuzení zdražováním pohonných hmot není zas až tak zásadní faktor, byť krátkodobě pomůže.“ Větší vliv má podle Knapa rostoucí nabídka ojetých vozů s dobrým stavem baterie. „Nabídka se bude dále rozšiřovat, jak se budou dostávat na trh vozy po leasingu. A střednědobě bude držet nízké ceny rozšiřující se nabídka levnějších nových modelů,“ dodává Knap s tím, že podle něj není potenciál bateriových aut v Česku ani zdaleka vyčerpán.
Od Nissanu Leaf ke Škodě Elroq
Zatímco ještě nedávno trhu s elektrickými ojetinami vládl Nissan Leaf nebo BMW i3, modelová skladba se v poslední době výrazně rozšiřuje – podle toho, jak postupně na sekundární trh přicházejí auta, která se jako nová prodávala před dvěma až pěti lety.
Například v AAA Auto se letos nejlépe daří Tesle Model 3, za kterou následuje Škoda Enyaq a Volkswagen ID.3. Na Carvagu je nejpočetněji zastoupen Volkswagen ID.4, kterému je v patách Tesla Model 3 a Volkswagen ID.3. „Z hlediska modelových preferencí vidíme dominanci koncernu Volkswagen, modely ID.4 a ID.3 si pro sebe v březnu ukrojily více než třetinu všech objednávek. Obrovským hitem zůstává také Tesla Model 3, u které zákazníci masivně využívají široké nabídky levnějších kusů dovážených zejména z Nizozemska a Německa, kde se nejčastěji prodávají v cenové hladině kolem 500 tisíc korun. V posledních měsících se derou nahoru elektrické verze menších Peugeotů,“ vyjmenovává Červenka.
Typickým elektromobilem, který zákazníci v současnosti na Carvagu poptávají, je čtyřletý vůz s nájezdem kolem 55 tisíc kilometrů za cenu v průměru 632 tisíc korun. Nejdražším, jaký kdy tato platforma prodala, bylo Audi e‑tron GT s nájezdem pouhých 50 kilometrů za 2,9 milionu korun.
Česko plné elektroaut z Německa
Na rozdíl od prodeje nových aut se dá vývoj na sekundárním trhu dobře odhadnout. Zákazníci si zkrátka musí koupit přesně ty modely, které už si před nimi koupil někdo jiný. Pro českého zákazníka je přitom tradičním zdrojem ojetin Německo, odkud jich sem proudí nejvíce.
Německo coby největší evropský automobilový trh profituje ze své centrální polohy. Přibližně dva miliony ojetých aut odtud každoročně míří do dalších zemí Evropské unie, přičemž toto číslo neustále roste – mezi lety 2015 a 2024 každým rokem v průměru o 2,5 procenta. Každá čtvrtá ojetina od našich západních sousedů směřuje do Polska, ale 130 tisíc jich podle údajů oborového týdeníku Automobilwoche každým rokem skončí v Česku.
Letošní velký zájem Němců o nová elektroauta je přitom evidentní: Podle Spolkového úřadu pro motorovou dopravu bylo v Německu do konce dubna registrováno 223 980 čistě elektrických aut, přičemž podíl bateriových elektromobilů na všech nově registrovaných osobních vozech činil přibližně 24 procent. Jen za duben registrovali Němci 64 350 nových elektromobilů, což představuje nárůst o 41 procent ve srovnání s dubnem 2025.
A jaké elektrické modely k nám budou za pár let z Německa proudit? Na vrcholu letošních prodejů stojí Škoda Elroq následovaná Volkswagenem ID.3, Teslou Model Y, Volkswagenem ID.7 a Škodou Enyaq.
Stav baterie pod lupou
Životnost lithium‑iontové trakční baterie je u elektromobilů často přetřásané téma, které je vděčně živeno několika přešlapy elektromobilů první generace. Jenže moderní elektromobily už mají sofistikovaný management, který dbá na to, aby se teplota bateriových článků pohybovala v optimálním pásmu. Nehrozí tak jejich přehřívání ani omezení výkonu nabíjení. Výrobcům se zároveň podařilo optimalizovat chemické složení tak, aby degradace postupovala co možná nejpomaleji.
Výsledkem je taková spolehlivost, že někteří výrobci upustili od dělení baterie do menších celků a zcela rezignovali na možnost ji jakkoliv rozebírat či opravovat. Typickým příkladem je nové BMW iX3, jehož trakční baterie sestává z několika stovek cylindrických článků napevno zalisovaných do jednoho velkého modulu. Ten u iX3 zároveň slouží jako podlaha.
Velcí prodejci ojetin souhlasí, že s bateriemi elektroaut bývá problém jen výjimečně. „Naše praktické zkušenosti z prohlídek CarAudit potvrzují, že vady trakční baterie jsou raritní úkaz. Narazili jsme na ně u pouhých 0,3 procenta prověřovaných elektroaut,“ říká Jiří Červenka z Carvaga.
V AAA Auto u každého elektromobilu provádějí hloubkový test baterie pomocí technologie Aviloo, která obratem zasílá výsledek ověřený podle mezinárodních standardů elektronicky. Jako bonus pak bazar nabízí další hloubkový test po roce užívání auta zdarma. „Baterie většiny našich vozů jsou stále v záruce výrobce a pro ty ostatní často nabízíme vlastní rozšířenou záruku na baterii i technický stav,“ vypočítává Petr Vaněček. Kdo by se snad obával delší cesty s elektromobilem do zahraničí, tomu v „áčkách“ poskytnou cenově zvýhodněnou zápůjčku spalovacího auta.
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Ojetý elektromobil nebývá bez chyb
Zatímco trakční baterie zlobí u elektroauta výjimečně, jiné části vozu dokážou potrápit. Například německé stanice technické kontroly TÜV hlásí, že velké množství relativně mladých Enyaqů neprojde prohlídkou kvůli brzdám. Ne snad, že by byly opotřebované, ale naopak proto, že se kvůli rekuperaci používají až příliš málo. To může vést k jejich korozi a nesprávné funkci.
Jiří Červenka z Carvaga uvádí, že u populární Tesly Model 3 technici často narážejí na neprofesionální opravy, prasklé panoramatické střechy a celkově zanedbaný stav. Tomu může nahrávat fakt, že Tesla nepředepisuje vozům pravidelné servisní prohlídky, jak bývá u jiných značek běžné.
U starších ročníků Audi e‑tron se zase objevují finančně náročné poruchy ložisek motorů, u elektromobilů z koncernu Stellantis pro změnu notoricky zlobí palubní nabíječky. I když jsou bateriová auta konstrukčně jednodušší než spalovací, mají své specifické problémy. Prověření technického stavu před koupí ojetiny by tedy mělo být samozřejmostí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.
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