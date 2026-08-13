Šéf Porsche Michael Leiters při svém lednovém nástupu do čela automobilky slíbil, že v nabídce si významné místo zachovají vozy se spalovacím motorem. A to navzdory zpřísněným emisním limitům na roky 2025 až 2027. Zastáncem uvolnění pravidel pro prodej tradičních vozů je i dnes. Nevede ho k tomu jen láska k benzinu a naftě, ale také prodejní výsledky: o elektroauta Porsche není zájem. 

Zatímco počet prodávaných elektromobilů značky klesá, čím dál větší podíl si berou vozy s klasickým pohonem. To by koncern Volkswagen (VW), kam Porsche patří, mohlo stát miliardové pokuty.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak to manažeři VW vymysleli.
  • Jak se značkám uleví.
  • Jak se počítají emise.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.