Šéf Porsche Michael Leiters při svém lednovém nástupu do čela automobilky slíbil, že v nabídce si významné místo zachovají vozy se spalovacím motorem. A to navzdory zpřísněným emisním limitům na roky 2025 až 2027. Zastáncem uvolnění pravidel pro prodej tradičních vozů je i dnes. Nevede ho k tomu jen láska k benzinu a naftě, ale také prodejní výsledky: o elektroauta Porsche není zájem.
Zatímco počet prodávaných elektromobilů značky klesá, čím dál větší podíl si berou vozy s klasickým pohonem. To by koncern Volkswagen (VW), kam Porsche patří, mohlo stát miliardové pokuty.
Co se dočtete dál
- Jak to manažeři VW vymysleli.
- Jak se značkám uleví.
- Jak se počítají emise.
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