Když se Oliver Blume stal začátkem září 2022 generálním ředitelem a předsedou představenstva Volkswagenu namísto Herberta Diesse, ponechal si současně řízení dceřiné firmy Porsche. Výrobce luxusních sportovních vozů se tehdy ještě nesl na vlně předchozích prodejních úspěchů. Blume, šéfující Porsche od podzimu 2015, argumentoval, že chce přímo řídit vývoj nových modelů. Jeho dvojí role ale brzy skončí.
Co se dočtete dál
- Kdo manažera u Porsche nahradí.
- Jaké jsou letošní prodeje vozů Porsche.
- Jak to bude s elektrizací modelů této automobilky.
