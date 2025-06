Joanna Ogórek, nová ředitelka českého zastoupení Porsche, chce do dvou let prodávat o třetinu víc aut než loni. A to navzdory faktu, že na mnoha trzích prodeje značky klesají. Klíčem k úspěchu je podle ní jiná práce se zákazníky. Porsche si lidé nekupují proto, že auto potřebují, říká.

Porsche je jiné, opakuje energicky. Joanna Ogórek pracuje mezi auty od svých 19 let, začínala v obchodu a marketingu prémiových automobilek. V rodném Polsku pak vedla marketingové oddělení sedmi koncernových značek VW od Škody Auto přes Audi, Bentley a Lamborghini. Připomíná, že komunita fanoušků a majitelů Porsche se od ostatních liší. „Fungují jako rodina. Chtějí být součástí jednoho klanu, potkávat se. Proto ani ve firmě nemůže vydržet někdo, kdo není srdcem fanoušek,“ říká s tím, že sama vlastní dvě výjimečná Porsche a jezdí s nimi o víkendu po Česku. Loni v září nastoupila do vedení českého importu značky a má s ní velké plány. Navzdory faktu, že Porsche se celosvětově trápí s propady prodejů. „Porsche v Česku je něco jako ostrov uprostřed divokých vod. Odsud, kde se nám daří, působí dění na jiných trzích úplně jinak,“ tvrdí. Vedle touhy prodávat v Česku o třetinu víc aut než loni, se snaží porozumět místním lidem, a to doslova. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jaké jsou plány Joanny Ogórek na rozvoj značky Porsche v Česku.

Jakým způsobem chce Porsche oslovit mladší generaci.

Jak se vyvíjí prodeje Porsche v Česku a okolních trzích.

Jak se Joanna Ogórek učí česky a proč je to pro ni důležité.

