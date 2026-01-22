Německo od 1. ledna 2026 znovu otočilo kormidlem a vrátilo do hry dotace na elektromobily. Pro českého zákazníka je to pozitivní zpráva.
V automotive byznysu platí jedno pravidlo: trh s ojetými vozy v Evropě nemá hranice. Je to jedna velká spojená nádoba. A pokud do této nádoby někdo v Berlíně nalije miliardy eur v podobě nových dotací, hladina se zvedne – nebo v tomto případě klesne – i v Praze, Brně nebo Ostravě.
Co se dočtete dál
- Jak přesně fungují nové německé dotace a komu jsou určeny.
- Jak dotace ovlivní ceny a nabídku ojetých elektromobilů v Evropě.
- Jak operativní leasing promění měsíční splátky a konkurenceschopnost nových EV vůči ojetinám.
