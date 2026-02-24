Ještě donedávna byl operativní leasing na auta doménou firem. Aktuální čísla ale ukazují, že Češi v této oblasti pomalu dohání Západ a pronájem vozu začínají stále ve větším využívat i soukromé osoby. Podíl na tom má i trend posledního roku a půl, kdy automobilky a jejich leasingové společnosti rozjely rozsáhlé slevové akce pro domácnosti. Automobilky tlačí levné a dotované operativní leasingy, protože je to pro ně jedna z cest, jak oživit poptávku a dostat auta jednoduše na silnice. Češi na to slyší a lidé z trhu očekávají, že poptávka i díky pokračujícím slevám nadále poroste.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá český trh s operativním leasingem.
- Proč automobilky dělají akce.
- Jak to bude s elektroauty a hybridy.
