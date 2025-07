Direct auto se chce do dvou let dostat mezi top tři prodejce aut v Česku. Jak? To vysvětluje v rozhovoru s HN nový šéf firmy David Hofman. Podle něj je domácí trh zralý na kultivaci. Kromě toho mluví také o boomu operativních leasingů pro fyzické osoby nebo o tom, jaké vozy brzy začnou nabývat na hodnotě.

Podnikatel Pavel Řehák se pustil s Directem do rozsáhlé expanze na automobilovém trhu. Direct auto, tedy byznysovou nohu skupiny , která má na starosti prodej nových a ojetých aut, svěřil od letošního dubna zkušenému manažerovi Davidu Hofmanovi. Jeho CV je docela nabité. Profesně vyrostl v poradenské firmě Boston Consulting Group, kde se propracoval až na místo partnera. Následně v regionu jihovýchodní Asie pracoval nejdříve v oboru maloobchodu a poté v energetice. Ve výčtu mu však chybí jakákoliv štace v automobilovém byznysu. Nebývá přitom zrovna zvykem, že se v něm do vrcholových manažerských pozic pouští jen tak lidé bez zkušenosti z oboru. Nebude to pro Hofmana nevýhoda? Prý ne. „Věříme, že klíčovým předpokladem ke změně v odvětví je přínos nových myšlenek, tak jsme si vytvořili svou vlastní automotive firmu, kde uplatnění talentu z jiných odvětví považujeme za konkurenční výhodu,“ tvrdí v rozhovoru s HN. Na konci června firma Direct auto otevřela v Praze v Horních Počernicích velký autosalon, v řeči jejích manažerů autogalerii, s ojetými i novými vozy. Do dvou let chce Direct pokrýt všechna česká krajská města a prodávat přes deset tisíc aut ročně. Tam ale ambice Directu nekončí, postupně se chce dostat i na polský a rakouský trh. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jaké jsou ambice Direct auto.

Jak toho chce dosáhnout.

Co jsou problémy českého autotrhu.

Jaké jsou prodejní strategie.

Jak se budou vyvíjet v Česku operativní leasingy. První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Všechny články v audioverzi + playlist Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům! Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.