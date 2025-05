Kontrast trhů jejích dvou posledních působišť snad nemůže být větší. Šárka Heyna Fuchsová vedla čtyři roky čínsko-švédskou automobilku Volvo Cars v Dánsku, loni se vrátila zpět ke kormidlu českého zastoupení. Trhy jsou co do ročního počtu prodaných nových aut víceméně srovnatelné, ale poptávka je diametrálně odlišná. Pro ukázku čísla za letošní první kvartál: v Česku se prodalo lehce přes tři tisíce elektroaut, v Dánsku 24,5 tisíce. Naftová auta? Česko vede s 11,3 tisíci oproti necelé tisícovce.

K rozhovoru se scházíme v novém sídle firmy v pražských Roztylech. Nevedeme ho ale v její kanceláři, žádnou totiž nemá. Jako šéfová sedí mezi zaměstnanci v open spacu. Fuchsová vypráví, co byly ty největší kulturní šoky, které při svém návratu v roce 2020 zažila a proč nejde přenést styl manažerského řízení z Dánska do Česka. Říká také, že jsme svědky největší a vlastně vůbec první reálné revoluce v oboru.

„Před 25 lety jsem v Česku přišla do hardwarové firmy, snad z ní jednou odejdu jako ze softwarové.“ Podle Fuchsové přestává být výhodou evropských automobilek, že umí hardware se stoletou zkušeností, když toto know-how proti čínské konkurenci přestává být relevantní. „Čínské firmy se soustřeďují především na software a technologie. My si to sice v Evropě uvědomujeme a víme, že bychom s tím měli pohnout, ale neumíme to. Jsme hardwarové automobilky,“ říká v úvodu rozhovoru pro HN šéfka českého zastoupení firmy, kterou vlastní od roku 2010 čínská automobilka Geely.

