Prodej elektrických nákladních vozidel v Česku zažívá růst. Za letošních prvních devět měsíců se jich prodalo 90 oproti 15 vozům ve stejném období loni, uvádějí statistiky Svazu dovozců automobilů. Přesto výrobci varují: bez veřejné podpory se další rozvoj zpomalí. Ministerstvo dopravy proto ve spolupráci s resortem životního prostředí připravuje dotační program v objemu jedné miliardy korun na podporu nákupu elektrických tahačů. Spustit by se měl ještě letos.
Co se dočtete dál
- Proč stát plánuje vyčlenit miliardu korun na nákup elektrických tahačů.
- Jaké překážky dnes brzdí rozvoj elektrické nákladní dopravy v Česku.
- Co nabízejí značky jako DAF, MAN, Volvo a Mercedes a jak řeší dojezd či baterie.
- Kdy se může investice do elektro tahače firmám reálně začít vyplácet.
- Co chtějí výrobci po státu, aby se trh s elektrickými náklaďáky opravdu rozjel.
