Michael Dunne, jeden z předních světových odborníků na elektromobilitu a zakladatel poradenské společnosti Dunne Insights, patří k těm, kdo varují před podceňováním čínské automobilové expanze. Podle něj není otázkou, zda čínské automobilky uspějí, ale kdy a jak rychle. „Do roku 2035 bude Čína dominovat evropskému trhu s elektromobily,“ řekl Dunne ve středu na sedmém ročníku konference Forum Elektromobilita, jejímž organizátorem jsou HN.  

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč může Čína převzít dominanci na evropském trhu s elektromobily do roku 2035.
  • Jaký dopad mají rozdíly v cenách a výrobních kapacitách mezi čínskými a evropskými vozy.
  • Co hraje klíčovou roli v závodu mezi Čínou a Západem.
  • Jaký typ elektrických vozidel bude hrát klíčovou roli.
  • Jak státní dotace a finanční polštář čínských výrobců ovlivňují jejich schopnost experimentovat a škálovat.
  • Jak by se měly evropské a americké automobilky přizpůsobit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se