Michael Dunne, jeden z předních světových odborníků na elektromobilitu a zakladatel poradenské společnosti Dunne Insights, patří k těm, kdo varují před podceňováním čínské automobilové expanze. Podle něj není otázkou, zda čínské automobilky uspějí, ale kdy a jak rychle. „Do roku 2035 bude Čína dominovat evropskému trhu s elektromobily,“ řekl Dunne ve středu na sedmém ročníku konference Forum Elektromobilita, jejímž organizátorem jsou HN.
Co se dočtete dál
- Proč může Čína převzít dominanci na evropském trhu s elektromobily do roku 2035.
- Jaký dopad mají rozdíly v cenách a výrobních kapacitách mezi čínskými a evropskými vozy.
- Co hraje klíčovou roli v závodu mezi Čínou a Západem.
- Jaký typ elektrických vozidel bude hrát klíčovou roli.
- Jak státní dotace a finanční polštář čínských výrobců ovlivňují jejich schopnost experimentovat a škálovat.
- Jak by se měly evropské a americké automobilky přizpůsobit.
