Dlouho se o tom spekulovalo, teď je to jasné. Rok 2035 a s ním spojený konec prodeje aut se spalovacími motory nebude úplně definitivní. Evropská komise v úterý zmírnila plány na to, jaká auta se budou smět za deset let na kontinentu prodávat. A jsou mezi nimi i ta, která jezdí na paliva z ropy. Jeden ze symbolů Green Dealu tak částečně padl.
Podle původních plánů Evropské komise se na kontinentě od roku 2035 měly prodávat jen elektromobily. O zmírnění pravidel v pondělí dlouhé hodiny jednali šéfové kabinetů eurokomisařů, v úterý jejich návrh Evropská komise schválila.
Jaké budou platit podmínky
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výjimky.
- Co musí automobilky splnit.
- Kolik vozů by tak mohly prodávat.
- Co bude dál s hybridy a range extendery.
