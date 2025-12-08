První autosalon spoluzakládal Pavel Louda se svým otcem již na gymnáziu, dnes má v Česku pod značkou Louda Auto 40 dealerství. Je tak majitelem jedné z největších domácích sítí prodejen aut a přiznává, že trh zažívá v poslední době hodně turbulencí. Při rozhovoru s HN neváhal u žádné otázky tak dlouho, jako u „Baví vás vlastně po tolika letech ještě byznys s auty?“.
Zdánlivě jednoduchá otázka jinak výřečného podnikatele zarazila. Na současném automobilovém trhu totiž vidí řadu věcí, které ho nebaví a nedělají mu radost. Například tvrdí, že automobilky uměle deformují trh a samy se degradovaly na prodejce slev a levných operativních leasingů. Evropské značky si podle něj neváží své hodnoty. „To nebývalo zvykem,“ říká.
Co se dočtete dál
- Proč evropský trh s auty podle Loudy nefunguje.
- Co se musí zlepšit.
- Proč si myslí, že se značky degradovaly na prodejce slev.
- Proč dealeři nemají radost z prodeje elektroaut.
