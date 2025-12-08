První autosalon spoluzakládal Pavel Louda se svým otcem již na gymnáziu, dnes má v Česku pod značkou Louda Auto 40 dealerství. Je tak majitelem jedné z největších domácích sítí prodejen aut a přiznává, že trh zažívá v poslední době hodně turbulencí. Při rozhovoru s HN neváhal u žádné otázky tak dlouho, jako u „Baví vás vlastně po tolika letech ještě byznys s auty?“.

Zdánlivě jednoduchá otázka jinak výřečného podnikatele zarazila. Na současném automobilovém trhu totiž vidí řadu věcí, které ho nebaví a nedělají mu radost. Například tvrdí, že automobilky uměle deformují trh a samy se degradovaly na prodejce slev a levných operativních leasingů. Evropské značky si podle něj neváží své hodnoty. „To nebývalo zvykem,“ říká. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč evropský trh s auty podle Loudy nefunguje.
  • Co se musí zlepšit.
  • Proč si myslí, že se značky degradovaly na prodejce slev.
  • Proč dealeři nemají radost z prodeje elektroaut.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.