Potkají se dva. Technokratický Němec s inženýrským diplomem a charismatický estét z Turína… a dojde jim, že se potřebují. Tenhle příběh má vůni benzinu, kovovou krásu a končí v dílně plné nápadů.
Ti „dva“ nejsou nikdo jiný než věhlasné italské karosárny a značka BMW. Německá důslednost a italská fantazie se nemusí zdát jako přirozeně hladké spojenectví, ale automobilová historie ukazuje, že právě tam, kde se protiklady spojí, vzniká nejzajímavější design. Jejich propojení vypráví příběh o tom, jak se cit pro krásu a smysl pro strukturu mohou spojit v něčem skutečně výjimečném. A tohle vyprávění jde zažít naživo díky nové expozici v mnichovském BMW muzeu nazvané trefně Belle Macchine – Italský automobilový design v BMW.
Je jak oslavou estetického umění, tak technologické dokonalosti, a taky tak trochu nostalgickou vzpomínkou na to, jak ohromnou proměnou vývoj designu aut ve 20. století prošel.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně italské karosárny ovlivnily design modelů BMW.
- Které exponáty a prototypy výstavy Belle Macchine jsou vystaveny a proč jsou významné.
- Jaký byl vliv Marcella Gandiniho a konceptu Garmisch na řady 3 a 5.
- Jak proběhla spolupráce BMW s karosárnami jako Pininfarina, Bertone, Frua, Italdesign a Zagato.
- Jak se transformoval vztah BMW po pohlcení Glasu a co ukazují vystavené „Glaserati“ vozy.
- Jakou roli sehráli průmyslníci jako Herbert Quandt v osudu BMW a jaké etické otázky to otevírá.
- Jak se změnil proces automobilového designu od nezávislých karosáren k interním studiím automobilových značek.
