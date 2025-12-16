Potkají se dva. Technokratický Němec s inženýrským diplomem a charismatický estét z Turína… a dojde jim, že se potřebují. Tenhle příběh má vůni benzinu, kovovou krásu a končí v dílně plné nápadů.

Ti „dva“ nejsou nikdo jiný než věhlasné italské karosárny a značka BMW. Německá důslednost a italská fantazie se nemusí zdát jako přirozeně hladké spojenectví, ale automobilová historie ukazuje, že právě tam, kde se protiklady spojí, vzniká nejzajímavější design. Jejich propojení vypráví příběh o tom, jak se cit pro krásu a smysl pro strukturu mohou spojit v něčem skutečně výjimečném. A tohle vyprávění jde zažít naživo díky nové expozici v mnichovském BMW muzeu nazvané trefně Belle Macchine – Italský automobilový design v BMW.

Je jak oslavou estetického umění, tak technologické dokonalosti, a taky tak trochu nostalgickou vzpomínkou na to, jak ohromnou proměnou vývoj designu aut ve 20. století prošel.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak konkrétně italské karosárny ovlivnily design modelů BMW.
  • Které exponáty a prototypy výstavy Belle Macchine jsou vystaveny a proč jsou významné.
  • Jaký byl vliv Marcella Gandiniho a konceptu Garmisch na řady 3 a 5.
  • Jak proběhla spolupráce BMW s karosárnami jako Pininfarina, Bertone, Frua, Italdesign a Zagato.
  • Jak se transformoval vztah BMW po pohlcení Glasu a co ukazují vystavené „Glaserati“ vozy.
  • Jakou roli sehráli průmyslníci jako Herbert Quandt v osudu BMW a jaké etické otázky to otevírá.
  • Jak se změnil proces automobilového designu od nezávislých karosáren k interním studiím automobilových značek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.