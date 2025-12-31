Závěr roku 2025 mnoho automobilek potěšil. Přinesl totiž revizi konce spalovacích motorů. Evropská komise tak ustoupila tlaku mnoha výrobců. Neznamená to ale, že by všechna nová auta najednou měla spalovací motor. Naopak nadále bude přibývat elektromobilů, ovšem nejen těch superluxusních a drahých, ale i levnějších a menších.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.