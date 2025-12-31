Závěr roku 2025 mnoho automobilek potěšil. Přinesl totiž revizi konce spalovacích motorů. Evropská komise tak ustoupila tlaku mnoha výrobců. Neznamená to ale, že by všechna nová auta najednou měla spalovací motor. Naopak nadále bude přibývat elektromobilů, ovšem nejen těch superluxusních a drahých, ale i levnějších a menších.

Zbývá vám ještě 70 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.