Otázku, kdy se Škoda Auto konečně vrátí na milion vyrobených aut ročně, neslýchali představitelé největší české automobilky od novinářů zrovna rádi. Nechtěli prý svou odpovědí dostat značku zbytečně pod tlak. Více než milion aut Škoda naposledy vyrobila v roce 2019, z linek tehdy sjelo 1,24 milionu vozů. Od té doby, i kvůli covidovým problémům s uzavírkami továren a nedostatkem dílů, se číslo nad tuto hranici nevrátilo. Až do letoška.
Co se dočtete dál
- Jak se Škodě daří a proč.
- Jak jsou na tom ostatní.
