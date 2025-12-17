Největší světový výrobce nákladních automobilů a autobusů by měl posílit svou přítomnost v Česku. V Holýšově na Plzeňsku má společnost Daimler jeden ze svých závodů, vyrábí zde karoserie i jednotlivé segmenty městských a zájezdových autobusů značek Mercedes-Benz a Setra. Teď se schyluje k tomu, že u nás otevře druhou výrobu užitkových vozů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.