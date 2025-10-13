Německý autoprůmysl, pro který pracují také četní subdodavatelé dílů a součástek v Česku, je již delší dobu ve vážné situaci. Zvedla se vlna propouštění, výrobci revidují své plány směrem dolů. Globální trh s novými osobními a lehkými užitkovými auty přitom roste, ale Německu jako by ujížděl vlak. Tamní automobilky očekávají od spolkové vlády účinnou pomoc hlavně v tom, že Berlín přitlačí na Brusel, aby odložil zákaz prodeje nových osobních aut se spalovacím motorem, který má vstoupit v platnost od roku 2035.
A jasné podpory se jim nově dostalo od spolkového kancléře Friedricha Merze (CDU). Pro odklad zákazu se jednoznačně vyslovují i klíčoví čeští politici – jak z končící vlády, tak z tábora vítěze voleb.
