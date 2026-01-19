České bazary se pomalu zaplňují elektroauty. A už nejde jen o ty nejstarší vozy s omezeným dojezdem, jak tomu bývalo dříve. Do nabídky se stále častěji dostávají zajímavější a mladší elektromobily, které mají za sebou tři až čtyři roky provozu, často na německých silnicích. I kvůli tomu poptávka po elektromobilech z druhé ruky roste. Pro zákazníky navíc mají lidé z trhu pozitivní zprávy: ceny těch nejžádanějších klesají i pod půl milionu korun, navíc do nabídky bude přicházet čím dál více zajímavých aut.
„Je vidět, že obavy z elektroaut postupně klesají. Ojeté elektromobily jsou stále atraktivnější jak technologicky, tak i cenově,“ uvádí Marek Knieža, ředitel společnosti TipCars, která provozuje inzertní portál bazarových aut.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí poptávka.
- Jaká elektroauta stojí pod půl milion.
- Jaká elektroauta do bazarů brzy přijdou.
